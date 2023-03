Giuliano Peparini dopo l’addio ad Amici: “Non mi si filava nessuno”, le parole su Maria De Filippi (Di sabato 18 marzo 2023) Ballerino e coreografo di fama internazionale, Giuliano Peparini per anni è stato direttore artistico del serale di Amici. Ecco cosa ha dichiarato. Fratello di Veronica, che per diversi anni ha ricoperto il ruolo di coach e insegnante di hip hop proprio ad Amici, Giuliano si è fatto amare da tutti i telespettatori soprattutto per le sue coreografie fantasiose. I “quadri”, come li chiama lui, riuscivano a coinvolgere anche i meno esperti di danza e portavano in luce le qualità di ogni ballerino. A distanza di qualche anno dall’addio al programma, ecco le sue parole su Maria De Filippi. Giuliano Peparini, ecco cosa ha detto di Maria De Filippi (grantennistoscana.it / ... Leggi su grantennistoscana (Di sabato 18 marzo 2023) Ballerino e coreografo di fama internazionale,per anni è stato direttore artistico del serale di. Ecco cosa ha dichiarato. Fratello di Veronica, che per diversi anni ha ricoperto il ruolo di coach e insegnante di hip hop proprio adsi è fatto amare da tutti i telespettatori soprattutto per le sue coreografie fantasiose. I “quadri”, come li chiama lui, riuscivano a coinvolgere anche i meno esperti di danza e portavano in luce le qualità di ogni ballerino. A distanza di qualche anno dalal programma, ecco le suesuDe, ecco cosa ha detto diDe(grantennistoscana.it / ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... _aroruA_15 : Qui per dire che Maddalena con i quadri di Giuliano Peparini sarebbe stata sempre una dea #amici22 - SerenityG_90 : ??#GiulianoPeparini rilascia delle dichiarazioni a margine dell’addio ad Amici di Maria De Filippi: é in cantiere il… - infoitcultura : Amici: 'Ero molto esigente a tratti difficile, non so come Maria De Filippi mi abbia sopportato', parla Giuliano Pe… - infoitcultura : Amici 22, che fine ha fatto Giuliano Peparini - Almi109 : @AmiciUfficiale Ridateci i quadri di GIULIANO PEPARINI. Grazie -