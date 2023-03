Giugliano | kalashnikov | bombe a mano e pistole in una villa Denunciata una donna

(Di sabato 18 marzo 2023) Si è presentata spontaneamente, accompagnata dall’avvocato Luigi Poziello, unadialla Questura di Napoli ed è stataa piede libero, per il sequestro ingente di armi effettuato la scorsa settimana in unaa Lago Patria., arsenale dei narcos nascosto in una villetta:, fucili eUn vero L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... NapoliToday : #Cronaca kalashnikov, bombe a mano e mitragliatrici in una villa: denunciata una donna -

Nel corso delle perquisizioni, eseguite in un'abitazione nel comune di, il nucleo di ... Tra le armi lunghe presenti nel covo, sono state sequestrati tre, tre carabine di ...... come tre fucili mitragliatori, tre carabine di precisione munite di sistema ottico di ... Nel corso delle perquisizioni, eseguite presso un'abitazione sita nel comune diin ...- continua sotto - Nel corso delle perquisizioni, eseguite in un'abitazione ain ... come tre fucili mitragliatori, tre carabine di precisione munite di sistema ottico di ...

kalashnikov, bombe a mano, mitragliatrici, giubbotti antiproiettile e munizioni in una villa NapoliToday

È stata denunciata a piede libero una donna di Giugliano in Campania ... Ad esempio tre fucili mitragliatori kalashnikov, tre carabine di precisione munite di sistema ottico di puntamento. E ancora ...È stata denunciata a piede libero una donna di Giugliano in Campania ... come tre fucili mitragliatori kalashnikov, tre carabine di precisione munite di sistema ottico di puntamento, una carabina di ...