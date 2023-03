Giovani gay adescati in chat | rapinati e massacrati di botte | arrestati tre 20enni

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di sabato 18 marzo 2023) Accusati di rapine violente ai danni divittime gay, utilizzando ledi incontro Lgbt+, treromeni residenti a Perugia sono stati, e finiti ai domiciliari su disposizione del giudice per aver fatto finire nella loro trappola, fatta di minacce, insulti e rapine, almeno 11. La denuncia di otto vittime Già durante il mese scorso e i primi giorni di marzo otto ragazzi gay avevano denunciato al Gay Help Line, numero verde, di essere stati vittime di veri e propri agguati sia a Roma sia in provincia, ma anche ai Castelli Romani. Venivanosulla piattaforma virtuale e, sono in un secondo momento, c’era un incontro con gli interlocutori. Un appuntamento che per le vittime predestinate diventava non solo una trappola, ma un incubo. Come si ...