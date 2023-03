Giornata vittime del Covid | Valditara | “Non dimentichiamo i sacrifici che avete fatto con i nostri ragazzi”

(Di sabato 18 marzo 2023) "Un pensiero a tutte ledel, in particolare al mondo della scuola che ha subito ma ha saputo reagire. Noncheinsieme con i": lo scrive su Twitter il ministro dell'Istruzione e del Merito Giuseppein occasione dellanazionale in memoria delleda. L'articolo .

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... crocerossa : 'Il #Covid19 ci ha insegnato che il #Volontariato è una risorsa imprescindibile delle comunità. In questa giornata… - Montecitorio : La Repubblica riconosce il #18marzo di ciascun anno come 'Giornata nazionale in memoria delle vittime dell'epidemia… - SkyTG24 : Covid, le notizie. Oggi è la giornata nazionale per le vittime del virus. DIRETTA - GiovanniToti : Oggi è la Giornata Nazionale in Memoria delle vittime del #Covid19. In #Liguria quasi 6 mila persone hanno perso la… - Mcx83 : #DataStorytelling di @SkyTG24 in occasione della giornata italiana dedicata alle vittime del #COVID19 . #dataviz… -

Continuano le iniziative per lanazionale in memoria delledell'epidemia di coronavirus, istituita formalmente il 17 marzo 2021. La data scelta è quella in cui i camion militari carichi di bare sfilarono per Bergamo.Guido Bertolaso, da poco rieletto assessore al Welfare della Regione, annuncia il dato alla vigilia dellaper la commemorazione delledel virus, che si celebra oggi. "Merito della ...In occasione dellanazionale in memoria delledell'epidemia da Coronavirus, il mio pensiero va immediatamente alledel Covid e al dolore delle loro famiglie, colpite nei loro ...

18 marzo, Giornata nazionale in memoria delle vittime del covid TGCOM

Oggi, nella Giornata delle vittime del Covid, è doveroso rivolgere un sentito pensiero a chi non c’è più, a chi ha sacrificato la sua esistenza contro un nemico che ci ha preso alla sprovvista, che ci ...Così su Twitter il presidente della Camera Lorenzo Fontana nella giornata nazionale in memoria delle vittime del Covid-19. Una preghiera per le vittime del Covid-19. Un pensiero commosso alle loro ...