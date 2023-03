Giornata vittime covid, Mattarella: “Momento buio della nostra Repubblica” (Di sabato 18 marzo 2023) Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha pubblicato un messaggio di cordoglio nella Giornata in memoria delle vittime dell’epidemia da covid. Il 18 marzo, infatti, si apriva ufficialmente una delle pagine più buie della storia recente italiana, che il capo dello Stato ha definito “Momento drammatico della Repubblica”. La lettera contiene un flashback mentale in ... TAG24. Leggi su tag24 (Di sabato 18 marzo 2023) Il Presidente, Sergio, ha pubblicato un messaggio di cordoglio nellain memoria delledell’epidemia da. Il 18 marzo, infatti, si apriva ufficialmente una delle pagine più buiestoria recente italiana, che il capo dello Stato ha definito “drammatico”. La lettera contiene un flashback mentale in ... TAG24.

