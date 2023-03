Giornata per le vittime di Covid: a Bergamo i ministri della Difesa e della Salute (Di sabato 18 marzo 2023) Il 18 marzo è una data importante. Ha un significato particolarmente intenso per Bergamo e la sua provincia. È la Giornata nazionale in memoria di tutte le vittime dell’epidemia da Covid-19 e per rendere loro omaggio vengono organizzate numerose proposte per non dimenticare chi ha perso la vita a causa del virus. Alla cerimonia sarà presente il ministro della Difesa Guido Crosetto. Sarà a Bergamo, inoltre, il ministro della Salute Orazio Schillaci. Bergamo Sabato 18 marzo Bergamo commemora le vittime dell’emergenza coronavirus, che ha colpito duramente la città e il territorio provinciale, nella terza Giornata Nazionale in memoria ... Leggi su bergamonews (Di sabato 18 marzo 2023) Il 18 marzo è una data importante. Ha un significato particolarmente intenso pere la sua provincia. È lanazionale in memoria di tutte ledell’epidemia da-19 e per rendere loro omaggio vengono organizzate numerose proposte per non dimenticare chi ha perso la vita a causa del virus. Alla cerimonia sarà presente il ministroGuido Crosetto. Sarà a, inoltre, il ministroOrazio Schillaci.Sabato 18 marzocommemora ledell’emergenza coronavirus, che ha colpito duramente la città e il territorio provinciale, nella terzaNazionale in memoria ...

