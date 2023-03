Giornata per le vittime del Covid, la cerimonia a Bergamo. Mattarella: “Riconoscenza verso chi ha lottato contro il virus” (Di sabato 18 marzo 2023) Sono passati tre anni esatti da quando, il 18 marzo 2020, i camion militari portarono via le bare da Bergamo. In occasione della Giornata nazionale per le vittime del Covid, la città ricorda quei giorni tragici. La cerimonia è iniziata con la posa di una corona di fiori gialli e rossi davanti alla lapide del cimitero monumentale e con la lettura della preghiera che Ernesto Olivero, il fondatore del Servizio Missionario Giovani, ha dedicato a chi è morto a causa del coronavirus. Presenti il ministro della Difesa Guido Crosetto e il ministro della Salute Orazio Schillaci, insieme all’assessore regionale al Welfare Guido Bertolaso e al sindaco di Bergamo Giorgio Gori. Le commemorazioni sono poi proseguite al parco Martino Lutero alla Trucca per l’inaugurazione del Bosco ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 18 marzo 2023) Sono passati tre anni esatti da quando, il 18 marzo 2020, i camion militari portarono via le bare da. In occasione dellanazionale per ledel, la città ricorda quei giorni tragici. Laè iniziata con la posa di una corona di fiori gialli e rossi davanti alla lapide del cimitero monumentale e con la lettura della preghiera che Ernesto Olivero, il fondatore del Servizio Missionario Giovani, ha dedicato a chi è morto a causa del corona. Presenti il ministro della Difesa Guido Crosetto e il ministro della Salute Orazio Schillaci, insieme all’assessore regionale al Welfare Guido Bertolaso e al sindaco diGiorgio Gori. Le commemorazioni sono poi proseguite al parco Martino Lutero alla Trucca per l’inaugurazione del Bosco ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GiorgiaMeloni : Questa mattina, all’Altare della Patria, per la Cerimonia di deposizione di una corona d'alloro per la Giornata del… - marattin : Intensa giornata a Belluno, dove la comunità liberal-democratica è già unita e si è messa alle spalle le divisioni.… - SenatoStampa : #17marzo ???? Alla cerimonia all'#AltaredellaPatria per la Giornata dell'#UnitaNazionale, della #Costituzione, dell'… - Francescaefiabe : RT @MusArcheoRC: Buon pomeriggio amici! Oggi la Sala dei Bronzi di Riace e di Porticello ha accolto la bandiera italiana e quella europea… - MedicalScitech : RT @Agenzia_Ansa: Oggi la Giornata nazionale in memoria delle vittime del Covid. L'Oms: 'Il virus sta per diventare come un'influenza stagi… -