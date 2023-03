Giornata nazionale in memoria delle vittime del covid: il ricordo dei sindaci irpini (Di sabato 18 marzo 2023) Tempo di lettura: 2 minuti Il Comune di Atripalda con una toccante manifestazione ha ricordato questa mattina le -. Gli interventi del , , hanno ripercorso i giorni difficili e drammatici della pandemia, destando il vivo interesse dei cittadini, degli alunni e degli studenti partecipanti. Presenti il comandante della stazione dei Carabinieri ed il comandante della Polizia Municipale, il consigliere regionale , i consiglieri comunali, i volontari della Protezione Civile e della Misericordia, le associazioni presenti sul territorio comunale. Un ricordo alla vittime del covid, nella Giornata nazionale, anche da parte del sindaco di Monteforte Irpino, Costantino Giordano: “Tre anni fa, di questi tempi, eravamo costretti in casa, incapaci di reagire davanti a un nemico invisibile ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 18 marzo 2023) Tempo di lettura: 2 minuti Il Comune di Atripalda con una toccante manifestazione ha ricordato questa mattina le -. Gli interventi del , , hanno ripercorso i giorni difficili e drammatici della pandemia, destando il vivo interesse dei cittadini, degli alunni e degli studenti partecipanti. Presenti il comandante della stazione dei Carabinieri ed il comandante della Polizia Municipale, il consigliere regionale , i consiglieri comunali, i volontari della Protezione Civile e della Misericordia, le associazioni presenti sul territorio comunale. Unalladel, nella, anche da parte del sindaco di Monteforte Irpino, Costantino Giordano: “Tre anni fa, di questi tempi, eravamo costretti in casa, incapaci di reagire davanti a un nemico invisibile ...

