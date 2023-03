Giornata mondiale dell’acqua: Sicilia e Calabria insieme a difesa delle coste (Di sabato 18 marzo 2023) CATANIA – Un tavola rotonda, in occasione della ricorrenza della Giornata mondiale dell’acqua, che coinvolgerà i massimi esponenti del mondo politico, accademico e dell’associazionismo Siciliano e calabrese, per discutere dell’importanza della salvaguardia delle coste e dell’utilizzo del mare come riserva di energia. Il 21 marzo, a partire dalle 8,30, si svolgerà presso l’Aula Magna UNIRC – Dipartimenti di Ingegneria – dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria l’evento “difesa, restauro e valorizzazione delle aree costiere”. L’evento, organizzato dalla maggior parte degli Ordini degli Ingegneri Siciliani e calabresi, e che coinvolgerà gran parte delle Università di Sicilia e ... Leggi su pantareinews (Di sabato 18 marzo 2023) CATANIA – Un tavola rotonda, in occasione della ricorrenza della, che coinvolgerà i massimi esponenti del mondo politico, accademico e dell’associazionismono e calabrese, per discutere dell’importanza della salvaguardiae dell’utilizzo del mare come riserva di energia. Il 21 marzo, a partire dalle 8,30, si svolgerà presso l’Aula Magna UNIRC – Dipartimenti di Ingegneria – dell’Università Mediterranea di Reggiol’evento “, restauro e valorizzazionearee costiere”. L’evento, organizzato dalla maggior parte degli Ordini degli Ingegnerini e calabresi, e che coinvolgerà gran parteUniversità die ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... lapoelkann_ : Buongiorno oggi si festeggia la giornata mondiale del riciclo un occasione importante per riflettere sulle tante pr… - MarianoGiustino : Ecco come hanno celebrato alcune ragazze iraniane la Giornata mondiale della Donna. Le donne di Tehran, nel distret… - acmilan : Petition to start a new holiday: International Day of Headers ?? Who's with us? ?? Nuova festività: la giornata mond… - trasimenonline : Anche a Castiglione la “Giornata mondiale dell’#Acqua” - carlito73 : RT @lapoelkann_: Buongiorno oggi si festeggia la giornata mondiale del riciclo un occasione importante per riflettere sulle tante pratiche… -