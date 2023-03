Giornata dell'Unità Nazionale, al cambio della guardia al Quirinale anche il cane Briciola (Di sabato 18 marzo 2023) (Agenzia Vista) Roma, 17 marzo 2023 In occasione della Giornata dell'Unità Nazionale, della Costituzione, dell'Inno e della Bandiera, nel 162° anniversario dell'Unità d'Italia, si è svolto in Piazza del Quirinale, il cambio della guardia solenne con lo schieramento e lo sfilamento del Reggimento Corazzieri e della Fanfara del IV Reggimento Carabinieri a cavallo. Alla cerimonia anche il cane mascotte Briciola. / Quirinale Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev Leggi su iltempo (Di sabato 18 marzo 2023) (Agenzia Vista) Roma, 17 marzo 2023 In occasionea Costituzione,'Inno ea Bandiera, nel 162° anniversariod'Italia, si è svolto in Piazza del, ilsolenne con lo schieramento e lo sfilamento del Reggimento Corazzieri ea Fanfara del IV Reggimento Carabinieri a cavallo. Alla cerimoniailmascotte. /Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

