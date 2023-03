Giornata delle vittime del Covid, la storia di Chiara: "Il virus ha portato via i miei genitori senza che potessi neanche salutarli" (Di sabato 18 marzo 2023) Il racconto di una donna toscana che nel marzo del 2020 ha perso il padre e la madre sessantenni: "Erano in terapia intensiva, io e mio fratello isolati a casa. Mi porto addosso un macigno per non averli assistiti fino all'ultimo e faccio un sogno in cui li vedo tornare insieme" Leggi su repubblica (Di sabato 18 marzo 2023) Il racconto di una donna toscana che nel marzo del 2020 ha perso il padre e la madre sessantenni: "Erano in terapia intensiva, io e mio fratello isolati a casa. Mi porto addosso un macigno per non averli assistiti fino all'ultimo e faccio un sogno in cui li vedo tornare insieme"

