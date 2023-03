Giordano | l' eco-attivista placcato da Nardella | Capisco la sua reazione ma vorrei che ascoltasse il nostro grido per il clima

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... infoitinterno : Giordano, l'eco-attivista placcato da Nardella: 'Capisco la sua reazione ma vorrei che ascoltasse il nostro grido p… -

, cos'ha pensato quando il sindaco Nardella la ha placcata "Non l'ho riconosciuto subito, pensavo fosse un cittadino intervenuto per bloccarmi... Poi l'ho guardato meglio e ho capito: non ...Le pagine sono sincere e ansiose, conci sono Lorenza che attende, Novelli che studia le ... si qualifica come "una semplice nonna testimone della storia", e prende atto con stupore dell'...... conclude Luigi. " Stiamo costruendo un programma amministrativo concreto e fattibile, basato su professionalità e competenze per ogni singolo settore della macchina comunale " gli fa...

Giordano, l'eco-attivista placcato da Nardella: "Capisco la sua reazione ma vorrei che ascoltasse il nostro g… la Repubblica

Attivisti imbrattano Palazzo Vecchio. Nardella lo ripulisce: "Li ho insultati, sono barbari" "Li ho insultati perché sono dei barbari, degli incivili, perché non è così che si manifestano le proprie ...che saprà fare il bene di Ceriale”, conclude Luigi Giordano . “Stiamo costruendo un programma amministrativo concreto e fattibile, basato su professionalità e competenze per ogni singolo settore della ...