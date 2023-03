Gioia del Colle | due sparatorie in tre giorni Indagine dei carabinieri

(Di sabato 18 marzo 2023) Ieri sera un uomo di 49 anni ed uno di 40, feriti, sono stati trasportati al “Miulli” di Acquaviva delle Fonti. Erano rimasti coinvolti, per cause e dinamica da dettagliare, in una sparatoria adel. Due sere prima, sempre adel, un 48enne era stato ferito in una sparatoria. Indagano i. L'articolodel: duein tre dei proviene da Noi Notizie..

Erano rimasti coinvolti, per cause e dinamica da dettagliare, in una sparatoria a Gioia del Colle. Due sere prima, sempre a Gioia del Colle, un 48enne era stato ferito in una sparatoria.