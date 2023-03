(Di sabato 18 marzo 2023) (Adnkronos) – Sofiavince la prima tappa del circuito internazionale diCup in scena al Palaio Faliro di Atene. La campionessa del mondo in carica diritmica non ha intenzione di cedere la propria corona a nessuna avversaria e lo ha dimostrato ancora una volta in pedana. L’agente delle Fiamme OroPolizia di Stato, dopo l’ottimo inizio di ieri con i primi due attrezzi, mantiene la testaclassifica Allcon il totale, sui quattro attrezzi, di 131.750 (CE 34.850 – PA 32.650) – CV 33.250 – NA 31.000) vincendo la medaglia d’oro a più di due punti dalla bulgara Stiliana Nikolova che deve accontentarsipiazza d’onore con 129.550. Nulla da fare anche per l’altra bulgara in gara, Boryana Klaeyn, che finisce al terzo posto con ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fisco24_info : Ginnastica, Sonia Raffaeli regina della World Cup All around 2023: (Adnkronos) - Vince ad Atene la prima tappa del… -

Sofia Raffaeli vince la prima tappa del circuito internazionale di World Cup in scena al Palaio Faliro di Atene. La campionessa del mondo in carica diritmica non ha intenzione di cedere la propria corona a nessuna avversaria e lo ha dimostrato ancora una volta in pedana. L'agente delle Fiamme Oro della Polizia di Stato, dopo l'ottimo ...... mi chiamoe sono una casalinga disperata (o quasi). Il mio mondo è chiuso nelle pareti della mia casa e nella mia macchina taxi con cui porto i bambini a scuola, a nuoto, a, dagli ......sportive Angel Dance diMarotto con i suoi ballerini di danza classica, moderna, acrobatica, hip hop, break dance e caraibica; Ardor di Cristina Gerlin che proporrà esibizioni di...

Ginnastica, Sonia Raffaeli regina della World Cup All around 2023 Adnkronos

La campionessa del mondo in carica di ginnastica ritmica non ha intenzione di cedere la propria corona a nessuna avversaria e lo ha dimostrato ancora una volta in pedana. L’agente delle Fiamme Oro ...Lo storico sodalizio villasantese fondato nel 1907 ha presentato in gara ventuno ginnaste nella gara CSEN e otto in quella FGI.