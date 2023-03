Ginnastica ritmica, Sofia Raffaeli trionfa in Coppa del Mondo. La campionessa in carica tiene stretta la corona contro Nikolova e Klaeyn (Di sabato 18 marzo 2023) La Ginnastica ritmica torna a vincere. Sofia Raffaeli conquista la prima tappa del circuito internazionale di Coppa del Mondo di Ginnastica in scena al Palaio Faliro di Atene. La campionessa del Mondo in carica non ha intenzione di cedere il primato e in pedana è riuscita a battere le bulgare Stiliana Nikolova e Boryana Klaeyn. Dopo l’inizio della giornata di ieri venerdì 17 marzo con i primi due attrezzi, l’azzurra mantiene la testa della classifica “All Around” con il totale, sui quattro attrezzi, di 131.750. A seguire Nikolova con 129.550 e Klaeyn a quota 127.600. «Sono davvero contenta per come è andata la gara», ha detto ... Leggi su open.online (Di sabato 18 marzo 2023) Latorna a vincere.conquista la prima tappa del circuito internazionale dideldiin scena al Palaio Faliro di Atene. Ladelinnon ha intenzione di cedere il primato e in pedana è riuscita a battere le bulgare Stilianae Boryana. Dopo l’inizio della giornata di ieri venerdì 17 marzo con i primi due attrezzi, l’azzurra manla testa della classifica “All Around” con il totale, sui quattro attrezzi, di 131.750. A seguirecon 129.550 ea quota 127.600. «Sono davvero contenta per come è andata la gara», ha detto ...

