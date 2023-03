Ginnastica ritmica, l’Italia resta giù dal podio in Coppa del Mondo: Farfalle quarte ad Atene (Di sabato 18 marzo 2023) Le ex Farfalle non sono riuscite a salire sul podio nel concorso generale valido per la prima tappa della Coppa del Mondo 2023 di Ginnastica ritmica. l’Italia si è dovuta accontentare del quarto posto ad Atene, chiudendo l’all-around con il punteggio complessivo di 62.700: dopo il 34.850 di ieri con i cinque cerchi (valso il terzo posto a metà gara), le azzurre non sono riuscite a strabiliare nell’esercizio misto (tre nastri e due palle) e si sono fermate a un poco brillante 27.850. Un risultato inferiore alle aspettative per Alessia Maurelli e compagne, che sono tornate in pedana a sette mesi di distanza dai Mondiali, dove trionfarono sui cinque cerchi ma sul giro completo rimasero giù dal podio rinviando l’appuntamento con la ... Leggi su oasport (Di sabato 18 marzo 2023) Le exnon sono riuscite a salire sulnel concorso generale valido per la prima tappa delladel2023 disi è dovuta accontentare del quarto posto ad, chiudendo l’all-around con il punteggio complessivo di 62.700: dopo il 34.850 di ieri con i cinque cerchi (valso il terzo posto a metà gara), le azzurre non sono riuscite a strabiliare nell’esercizio misto (tre nastri e due palle) e si sono fermate a un poco brillante 27.850. Un risultato inferiore alle aspettative per Alessia Maurelli e compagne, che sono tornate in pedana a sette mesi di distanza dai Mondiali, dove trionfarono sui cinque cerchi ma sul giro completo rimasero giù dalrinviando l’appuntamento con la ...

