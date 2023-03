Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ViviCampania : Ginnastica, le società della Campania impegnate nei campionati di Serie C - - v_senigallia : Ginnastica: buoni risultati per Asd Focus Gym ai campionati regionali di Serie D - AkashiKomei : RT @poliziadistato: Campionati europei ???? Ginnastica artistica Monaco di Baviera la standing ovation della Olympiahalle incorona le fate az… - lametino : A Girifalco i Campionati Regionali di Ginnastica Artistica e Ritmica Csen - - BrindisiSera : Ginnastica ritmica: a Brindisi la fase provinciale dei campionati csi 2023 -

... giudice internazionale aidel mondo di aerobica; Roberto Calderini: danzatore, docente ... Al termine di questa grande festa die coreografia, premiazioni per tutti.Battipaglia . Idi Serie C Gold della Federazioned'Italia hanno emesso i primi provvisori verdetti. Nella sezione Artistica maschile zona tecnica interregionale 3 dopo la prima prova svoltasi a ......in scena il Campionato Regionale diAerobica Silver e Gold della Federazione...15 e 16 Aprile sempre a Pomigliano d'Arco, la fase Interregionale dei rispettivi. Per il ...

Ginnastica Campionati di Serie C, le società campane in pedana 2a News

È entrava nel vivo la stagione agonistica regionale Gold della Federazione Ginnastica d’Italia con i campionati di Artistica maschile e femminile, Ritmica e Aerobica Nell’Artistica maschile a ...Castellammare di Stabia, 18 Marzo – È entrava nel vivo la stagione agonistica regionale Gold della Federazione Ginnastica d’Italia con i campionati di Artistica maschile e femminile, Ritmica e ...