Gigante maschile finali Soldeu 2023, risultati e classifica prima manche: guida Odermatt, De Aliprandini ottimo 6° (Di sabato 18 marzo 2023) Il solito Marco Odermatt domina la prima manche del Gigante di Soldeu, rifilando più di un secondo di distacco a tutti gli inseguitori. Lo svizzero fa segnare un crono di 1:07.86, con Alexis Pinturault secondo a +1.09 e Alexander Steen Olsen bravo a raggiungere la terza piazza con il pettorale 19 a +1.12. Buona, anzi ottima prova di Luca De Aliprandini, che prova a chiudere nel migliore dei modi quella che è stata una stagione per lui molto negativa nella sua prima parte. L’azzurro è sesto dopo questa prima manche, a +1.68 dall’elvetico leader della prova. Meno bene Filippo Della Vite, autore di una manche piuttosto lenta e con qualche sbavatura di troppo: è quattordicesimo a +2.52. classifica ... Leggi su sportface (Di sabato 18 marzo 2023) Il solito Marcodomina ladeldi, rifilando più di un secondo di distacco a tutti gli inseguitori. Lo svizzero fa segnare un crono di 1:07.86, con Alexis Pinturault secondo a +1.09 e Alexander Steen Olsen bravo a raggiungere la terza piazza con il pettorale 19 a +1.12. Buona, anzi ottima prova di Luca De, che prova a chiudere nel migliore dei modi quella che è stata una stagione per lui molto negativa nella suaparte. L’azzurro è sesto dopo questa, a +1.68 dall’elvetico leader della prova. Meno bene Filippo Della Vite, autore di unapiuttosto lenta e con qualche sbavatura di troppo: è quattordicesimo a +2.52....

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportface2016 : #SciAlpino | Odermatt domina la prima manche di gigante a #Soldeu. Ottimo 6°posto per #DeAliprandini - neveitaliasport : RT @neveitalia: Alle 9.00 parte il gigante maschile delle finali: Odermatt vuole tutti i record, De Aliprandini e Della Vite per l'Italia #… - neveitalia : Alle 9.00 parte il gigante maschile delle finali: Odermatt vuole tutti i record, De Aliprandini e Della Vite per l'… - neveitaliasport : RT @neveitalia: Kristoffersen ad aprire il gigante delle finali, Odermatt col 4: sorteggio sfortunato per Della Vite #fisalpine #AlpineSkii… - neveitalia : Kristoffersen ad aprire il gigante delle finali, Odermatt col 4: sorteggio sfortunato per Della Vite #fisalpine… -