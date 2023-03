Gigante maschile finali Soldeu 2023 | Odermatt vince per dispersione | Della Vite e De Aliprandini nei 10

(Di sabato 18 marzo 2023) Marcoè un extraterrestre. Non servivano certo ulteriori testimonianze, ma lo svizzero aè a dir poco dominante neldi, vinto con un margine incredibile di 2 secondi e 11 centesimi su Henrik Kristoffersen, salito sul secondo gradino del podio dopo aver guadagnato sei posizioni nella seconda manche. Terza posizione per Marco Schwarz, anche lui protagonista di una bella risalita rispetto alla prova di questa mattina. Vittoria che permette addi superare quota 2000 nella classifica generale, dove i punti sono ora 2042, superando il record di Hermann Maier. Ottima la prova dei due azzurri, entrambi nella top-10: Filippoè settimo, guadagnando ben sette piazze dopo un’opaca prima manche. Nono posto per Luca De ...

Marco Odermatt è un extraterrestre. Non servivano certo ulteriori testimonianze, ma lo svizzero a Soldeu è a dir poco dominante nel gigante di Soldeu, vinto con un margine incredibile di 2 secondi e ...11.43: Marco Odermatt ha chiuso nettamente al comando la prima manche del gigante maschile valevole per le Finali della Coppa del Mondo 2023 in corso di svolgimento a Soldeu, nel Principato di Andorra ...