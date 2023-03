Gianluca Vacchi indagato per presunto abuso edilizio in Costa Smeralda (Di sabato 18 marzo 2023) L’imprenditore Gianluca Vacchi, deejay e influencer è stato iscritto nel registro degli indagati per presunti abusi edilizi nella villa in costruzione sulla collina di Pantogia, nella zona di Porto Cervo, in Sardegna. Secondo quanto riportato dal quotidiano “L'Unione Sarda” il fascicolo è stato aperto dalla Procura di Tempio Pausania e il procuratore Gregorio Capasso ha dato il via alle indagini per capire se l'abitazione, del valore di circa 15 milioni di euro, rispetti le cubature inizialmente previste e autorizzate. Leggi su tg24.sky (Di sabato 18 marzo 2023) L’imprenditore, deejay e influencer è stato iscritto nel registro degli indagati per presunti abusi edilizi nella villa in costruzione sulla collina di Pantogia, nella zona di Porto Cervo, in Sardegna. Secondo quanto riportato dal quotidiano “L'Unione Sarda” il fascicolo è stato aperto dalla Procura di Tempio Pausania e il procuratore Gregorio Capasso ha dato il via alle indagini per capire se l'abitazione, del valore di circa 15 milioni di euro, rispetti le cubature inizialmente previste e autorizzate.

