(Di sabato 18 marzo 2023) L’imprenditore, deejay e influencer bologneseè stato iscritto nel registro degli indagati pernella suain costruzione sulla collina di Pantogia, nella zona di Porto Cervo, in. È il quotidiano l’Unione Sarda a riportare la vicenda: il fascicolo che vede coinvoltoè stato aperto dalla Procura di Tempio Pausania. Il procuratore Gregorio Capasso ha dato il via alle indagini per capire se l’abitazione, del valore stimato di circa 15 milioni di euro, rispetti le misure inizialmente previste e autorizzate. Ladi nuova costruzione dell’influencer da oltre 22 milioni di follower dovrebbe contare su 15, terrazze per 1200 metri quadri, una discoteca e un ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... repubblica : Gianluca Vacchi indagato per presunti abusi edilizi nella villa a Porto Cervo - SkyTG24 : Gianluca Vacchi indagato per presunto abuso edilizio in Costa Smeralda - FrancoScarsell2 : Gianluca Vacchi nel mirino della Procura di Tempio Pausania,in costa Smeralda,per presunti abusi edilizi nella vill… - FQMagazineit : Gianluca Vacchi indagato per presunti abusi edilizi: nel mirino la mega villa in Sardegna da 15 stanze - AnsaSardegna : Presunti abusi edilizi in Costa Smeralda, Gianluca Vacchi indagato. Il Comune di Arzachena aveva già ordinato la de…

La Procura di Tempio Pausania ha aperto un fascicolo per presunti abusi edilizi che riguardano proprio la sua villa in costruzione a Pantogia, a Porto Cervo, in piena Costa Smeralda. Così ome riporta ...è stato iscritto nel registro degli indagati per presunti abusi edilizi nella villa in costruzione sulla collina di Pantogia, nella zona di Porto Cervo. Presunti abusi edilizi, ...... 'H o fatto una breve ricerca su Internet - spiega Penna - e pare che questo locale sia riconducibile a: è un personaggio noto, soprattutto sui social, ma non credo si possa giocare ...

Presunti abusi edilizi in Costa Smeralda, indagato Gianluca Vacchi TGCOM

