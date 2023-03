Gianluca Vacchi indagato per presunti abusi edilizi in Costa Smeralda (Di sabato 18 marzo 2023) Gianluca Vacchi è finito nel mirino della Procura di Tempio Pausania e risulta indagato per presunti abusi edilizi per la costruzione di un’enorme villa a Porto Cervo, in Costa Smeralda. Le indagini accerteranno se la maxi residenza di lusso da 15 milioni di euro rispetta pienamente le cubature previste e autorizzate. Ecco tutti i dettagli ... TAG24. Leggi su tag24 (Di sabato 18 marzo 2023)è finito nel mirino della Procura di Tempio Pausania e risultaperper la costruzione di un’enorme villa a Porto Cervo, in. Le indagini accerteranno se la maxi residenza di lusso da 15 milioni di euro rispetta pienamente le cubature previste e autorizzate. Ecco tutti i dettagli ... TAG24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... repubblica : Gianluca Vacchi indagato per presunti abusi edilizi nella villa a Porto Cervo - avespartacus : RT @MediasetTgcom24: Presunti abusi edilizi in Costa Smeralda, indagato Gianluca Vacchi #gianlucavacchi #costasmeralda - Corriere : Gianluca Vacchi, aperto fascicolo per presunti abusi edilizi in Costa Smeralda - news_bologna : Gianluca Vacchi indagato per presunti abusi edilizi nella villa a Porto Cervo - Italia_Notizie : Gianluca Vacchi, aperto fascicolo per presunti abusi edilizi in Costa Smeralda -