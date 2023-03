Vai agli ultimi Twett sull'argomento... controradio : Rigassificatore di Piombino, Giani: 'Nessun pericolo sicurezza' -

L'attracco della "Golar Tundra" previsto nella notte fra domenica e lunedì. Il governatore: "Dal sindaco Ferrari mi sarei aspettato un atteggiamento diverso"

Giani: “Nessun problema di sicurezza per l’arrivo della nave rigassificatrice a Piombino” LA NAZIONE

Non vedo problemi da un punto di vista della sicurezza”. Lo ha detto il presidente della Toscana, Eugenio Giani, a margine dell'assemblea regionale del Pd a Fiesole. "In una situazione di tensione ...E proprio a proposito del rigassificatore ha parlato il presidente della giunta regionale della Toscana Eugenio Giani, intervenuto a margine dell’assemblea regionale del Pd che è in corso stamani.