Giallorossi deboli e in confusione | il Benevento sta meritando la C

(Di sabato 18 marzo 2023) Tempo di lettura: 4 minutiCome in un film di fantascienza, il buco nero si è ristretto improvvisamente. E’ successo nel giro di sei minuti, tra le 15.50 e le 15.56. Due urla hanno spezzato il silenzio e gli equilibri in zona retrocessione, due gol hanno scaraventato ancora più in basso unincapace di reggersi in piedi. Quando Carboni e Brescianini hanno firmato i gol vittoria in Ascoli-Venezia e Frosinone-Cosenza, nei bassifondi della classifica si è avvertito un rumore sordo, di quelli inquietanti. La situazione si è fatta tragica per la Strega, che nell’infelice pomeriggio dell’Arena Garibaldi ha visto allontanarsi anche il Perugia, capace di vincere a Cittadella ipotecando una buona fetta di B. Anche i play out, al momento, sono un’utopia per gli uomini di Stellone. Peggio: se il campionato finisse oggi, per Letizia e compagni si spalancherebbero senza ...