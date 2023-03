Giallo alle porte di Roma | ritrovato un cadavere all’interno di una cava

(Di sabato 18 marzo 2023) Macabra scoperta quella fatta nella serata di ieri, Venerdì 17 Marzo 2023, a Tivoli,di, in via Maremmana inferiore, in unadi pozzolana dove è statoundi un uomo in avanzato stato di decomposizione. A scoprirlo sono stati alcuni operai che mentre stavano lavorando in una zona isolata ... TAG24.

Macabra scoperta in una cava di pozzolana alle porte di Tivoli, dove alcuni operai hanno scoperto il cadavere di un uomo in avanzato stato di decomposizione. Il ritrovamento è avvenuto intorno alle 16 di venerdì in un complesso in via del Pecile, una zona isolata a qualche chilometro da Villa Adriana. Il medico legale, intervenuto sul posto, ha potuto soltanto constatare l'apparente età di ...

Il corpo senza vita di un uomo, in avanzato stato di decomposizione, è stato rinvenuto da un gruppo di operai in una cava di pozzolana alle porte di Tivoli, in provincia di Roma. Il macabro ... Giallo a Roma dove nel pomeriggio di ieri ... corpo senza vita di un uomo è stato rinvenuto da un gruppo di operai che lavorava proprio nella cava alle porte di Tivoli. I fatti sono avvenuti intorno ...