GG Team Wear Benevento5 | sconfitta nell’anticipo con la Polisportiva Futura

(Di sabato 18 marzo 2023) Tempo di lettura: 2 minutidel 26esimo turno di serie A2, terzadi fila (5-3) per il GGBenevento 5 sul campo della(38) in uno scontro diretto in chiave play off. Mister Nitti ha dovuto sopperire alle importanti assenze degli squalificati Milucci e Brignola con la sfida che si è messa subito in salita per i sanniti, sotto di due reti messe a segno per i calabresi da Cividini e Morgade. I successivi tentativi dei giallorossi per rientrare in partita sono andati puntualmente a sbattere contro l’estremo difensore Parisi, ma a sette minuti dall’intervallo ci ha pensato Rennella, sugli sviluppi di un calcio d’angolo a siglare il 2-1 riaprendo il match. Nel finale di frazione, poi, il punteggio è cambiato ancora con il 3-1 della ...

GG Team Wear Benevento5, sconfitta nell'anticipo con la ... anteprima24.it

Così come era già successo nel turno precedete contro la capolista Sala Consilina, solo tanti applausi ma nessun punto per il GG Team Wear Benevento 5 (35), superato (0-1) nel “Friday Night” al «PalaT ...