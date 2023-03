GfVip, Micol Incorvaia ingrassata di 5 chili: «Mai stata così, mi guardo allo specchio e mi viene da piangere» (Di sabato 18 marzo 2023) Nella Casa del GfVip Micol Incorvaia è stata colpita da un momento di sconforto. La concorrente, è stata tra le protagoniste dell'ultima diretta del Grande Fratello Vip... Leggi su leggo (Di sabato 18 marzo 2023) Nella Casa delcolpita da un momento di sconforto. La concorrente, ètra le protagoniste dell'ultima diretta del Grande Fratello Vip...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GrandeFratello : MICOL... SEI IN FINALE! ???? #GFVIP - GrandeFratello : Anche la Casa scopre finalmente che la seconda finalista è Micol... e l'emozione è incontenibile! ???? #GFVIP - GrandeFratello : Potevamo forse non esaudire questo grande desiderio di Micol? Per lei la Finale è già realtà... c'è bisogno di un p… - WayCasi : RT @teamsoleilsorge: Giulia su Micol: -“La trovo una follia che la facciano passare per la brava, la purezza. Noi di Micol cosa sappiamo a… - Annalisap99 : RT @BiasiErika: Gli insulti che si sta beccando Micol fanno accapponare la pelle,dovreste ricordare che le parole hanno un peso.Lei non è l… -