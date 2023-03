Gf Vip squalifica per un altro concorrente Regna il caos in casa

Leggi su webmagazine24

(Di sabato 18 marzo 2023) Gf Vip ladi unall’interno dellaha generato ilnelle ultime ore. Come ormai noto al pubblico appassionato del reality, ieri il Grande Fratello ha comunicato laalDaniele Dal Moro. Il motivo della suaè “l’aver infranto il regolamento per aver usato espressioni volgari, tenuto L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Anticipazioni Gf Vip 7, seconda puntata. I nuovi ingressi Gf Vip Anticipazioni, due nuovi ingressi. Le novità sulle eliminazioni Gf Vip, Edoardo si confronta con una gieffina Gf Vip Shock, confessioni hot nella. Una gravidanza in vista Gf Vip ...