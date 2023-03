GF Vip, perché Daniele Dal Moro è stato squalificato: l’episodio (Di sabato 18 marzo 2023) Daniele Dal Moro squalificato dal GF Vip: perché il concorrente ha abbandonato immediatamente la casa, cos’è successo poco prima. Il Grande Fratello Vip da quando ha esordito a settembre è stato spesso al centro delle polemiche. Ha fatto parlare inizialmente quanto successo a Marco Bellavia, a causa dei modi inappropriati degli altri concorrenti nei suoi L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di sabato 18 marzo 2023)Daldal GF Vip:il concorrente ha abbandonato immediatamente la casa, cos’è successo poco prima. Il Grande Fratello Vip da quando ha esordito a settembre èspesso al centro delle polemiche. Ha fatto parlare inizialmente quanto successo a Marco Bellavia, a causa dei modi inappropriati degli altri concorrenti nei suoi L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fanpage : Durante l’ultima puntata del #GFVip, mentre Edoardo Donnamaria veniva squalificato per avere adottato atteggiamenti… - ricpuglisi : Mi aggiornate sui VIP che hanno lasciato Twitter perché è arrivato Musk e l'Italia perché ha vinto la Meloni? - luigimarioleone : Nikita Pelizon a Edaoardo Tavassi: 'Mi dispiace perché all'inizio con te andavo d'accordo' - Grande Fratello VIP |… - 66starman : RT @lucequantistica: @GF_diretta Sarà di nuovo un cast,del c...,riesumate mummie,persone sconosciute,secondo me Paone c'è già stato,in più… - luciani70 : RT @PalucciEmanuele: Nessuno sceglie la Lazio Perché’dovrebbe?! Nessuno sceglie di essere solo in classe, di stare sempre dalla parte del… -