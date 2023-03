Gf Vip, Daniele Dal Moro squalificato: “Atteggiamenti irrispettosi contro Oriana Marzoli” (Di sabato 18 marzo 2023) Daniele Dal Moro è stato ufficialmente squalificato dal Grande Fratello Vip. Nel corso degli ultimi minuti la produzione del reality ha condiviso un comunicato ufficiale in cui si parla della squalifica del concorrente. Pare che l’ex tronista abbia infranto in più di un’occasione il regolamento previsto dagli autori. Ieri notte, dopo la messa in onda della puntata, il concorrente avrebbe infranto il regolamento con Atteggiamenti ritenuti irrispettosi nei confronti di Oriana Marzoli: “Ha usato espressioni volgari, tenuto Atteggiamenti irruenti e irrispettosi, infrangendo il regolamento”, questo riportano le pagine social del programma. Alcuni video, diventati virali sui social nelle ultime ore, chiarirebbero la situazione. Il filmato ... Leggi su tpi (Di sabato 18 marzo 2023)Dalè stato ufficialmentedal Grande Fratello Vip. Nel corso degli ultimi minuti la produzione del reality ha condiviso un comunicato ufficiale in cui si parla della squalifica del concorrente. Pare che l’ex tronista abbia infranto in più di un’occasione il regolamento previsto dagli autori. Ieri notte, dopo la messa in onda della puntata, il concorrente avrebbe infranto il regolamento conritenutinei confronti di: “Ha usato espressioni volgari, tenutoirruenti e, infrangendo il regolamento”, questo riportano le pagine social del programma. Alcuni video, diventati virali sui social nelle ultime ore, chiarirebbero la situazione. Il filmato ...

