Gf Vip 7, Luca Salatino si è operato: come sta adesso

Dopo l'esperienza al Gf Vip 7, Luca Salatino si è dovuto sottoporre in queste ultime ore ad un intervento chirurgico. La fidanzata Soraia, attraverso le sue Instagram stories, ha spiegato che l'ex tronista si è operato all'ernia del disco, un intervento delicato che implica una lunga fase di riabilitazione: Luca è in ospedale, non siamo potuti rimanere a causa Covid, ma lo stiamo sentendo. Si è operato all'ernia del disco, è un intervento molto delicato e la cosa più dura è la riabilitazione. Ma secondo me in tutti gli interventi la parte più difficile da superare è quella del post operazione, quindi un intervento delicato, ma ce la farà. Terminato l'intervento, Luca ha voluto rassicurare i suoi fan pubblicando alcune storie dall'ospedale. L'ex Vippone ha spiegato i motivi che ...

