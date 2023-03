Gf Vip 7, la reazione di Oriana Marzoli alla squalifica di Daniele Dal Moro: la Vippona scrive una lettera (Di sabato 18 marzo 2023) Ieri sera Daniele Dal Moro è stato squalificato. Il vippone, che negli ultimi giorni aveva ammesso di non stare bene, a seguito di alcune espressioni colorite e di un comportamento giudicato eccessivamente aggressivo ha dovuto abbandonare la Casa del Gf Vip 7 ad un passo dalla finale. Tra i più provati per l’inaspettato abbandono del Vippone c’è sicuramente Oriana Marzoli, la quale – dopo aver chiesto di poter vedere Daniele – ha deciso di scrivergli una lettera, con la quale ha cercato di manifestare all’imprenditore veneto tutta la sua vicinanza. Oriana ha anche voluto aprire il suo cuore all’ex gieffino e lo ha fatto dichiarandogli i suoi sentimenti: Mentre ti scrivo questa lettera sto piangendo. ... Leggi su isaechia (Di sabato 18 marzo 2023) Ieri seraDalè statoto. Il vippone, che negli ultimi giorni aveva ammesso di non stare bene, a seguito di alcune espressioni colorite e di un comportamento giudicato eccessivamente aggressivo ha dovuto abbandonare la Casa del Gf Vip 7 ad un passo dfinale. Tra i più provati per l’inaspettato abbandono del Vippone c’è sicuramente, la quale – dopo aver chiesto di poter vedere– ha deciso dirgli una, con la quale ha cercato di manifestare all’imprenditore veneto tutta la sua vicinanza.ha anche voluto aprire il suo cuore all’ex gieffino e lo ha fatto dichiarandogli i suoi sentimenti: Mentre ti scrivo questasto piangendo. ...

