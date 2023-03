Gf Vip 7, Davide Donadei rivela: “Io e Chiara Rabbi ci siamo incontrati e le ho dimostrato che non l’ho mai tradita!” (Di sabato 18 marzo 2023) Durante la permanenza di Davide Donadei nella Casa del Gf Vip si è parlato molto dei suoi presunti tradimenti nei confronti di Chiara Rabbi, la donna che gli è stata accanto per circa due anni. Insinuazioni che sono state avallate qualche tempo fa da Arianna Gianfelici. L’ex allieva di Amici infatti nel corso di un’intervista aveva diChiarato di aver avuto un flirt con l’ex tronista di Uomini e Donne quando stava con la Rabbi. La stessa Chiara ha sempre fatto intendere che la relazione sia finita per i tradimenti. Poco fa però, attraverso una storia su Instagram, Davide Donadei ha voluto smentire tutte le indiscrezioni che si sono rincorse nel corso dei mesi, rivelando fra l’altro di essersi visto con la sua ... Leggi su isaechia (Di sabato 18 marzo 2023) Durante la permanenza dinella Casa del Gf Vip si è parlato molto dei suoi presunti tradimenti nei confronti di, la donna che gli è stata accanto per circa due anni. Insinuazioni che sono state avallate qualche tempo fa da Arianna Gianfelici. L’ex allieva di Amici infatti nel corso di un’intervista aveva dito di aver avuto un flirt con l’ex tronista di Uomini e Donne quando stava con la. La stessaha sempre fatto intendere che la relazione sia finita per i tradimenti. Poco fa però, attraverso una storia su Instagram,ha voluto smentire tutte le indiscrezioni che si sono rincorse nel corso dei mesi,ndo fra l’altro di essersi visto con la sua ...

