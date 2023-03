Gf Vip 7, Daniele Dal Moro si riappropria del suo profilo Instagram e le prime mosse social fanno mormorare il web (Di sabato 18 marzo 2023) Dopo la squalifica avvenuta ieri pomeriggio, Daniele Dal Moro è tornato sui social e ha voluto ringraziare tutti coloro che in questi mesi l’hanno sostenuto e hanno capito i suoi comportamenti. L’ex vippone ha riconosciuto di aver sbagliato e ha ammesso che il regolamento deve essere sempre rispettato, però ha anche aggiunto “le regole sono uguali per tutti”, lasciando così intendere che per altri suoi compagni di avventura non sono stati presi gli stessi provvedimenti che invece sono stati adottati nei suoi confronti. Daniele infine ha aggiunto che presto si ritaglierà del tempo per parlare con tutti i suoi fan e spiegare per bene ciò che è accaduto. Nel frattempo, l’ex gieffino, tornato in possesso del suo telefono ha iniziato a seguire sui social diversi Vipponi: George Ciupilan, Carolina Marconi, ... Leggi su isaechia (Di sabato 18 marzo 2023) Dopo la squalifica avvenuta ieri pomeriggio,Dalè tornato suie ha voluto ringraziare tutti coloro che in questi mesi l’hanno sostenuto e hanno capito i suoi comportamenti. L’ex vippone ha riconosciuto di aver sbagliato e ha ammesso che il regolamento deve essere sempre rispettato, però ha anche aggiunto “le regole sono uguali per tutti”, lasciando così intendere che per altri suoi compagni di avventura non sono stati presi gli stessi provvedimenti che invece sono stati adottati nei suoi confronti.infine ha aggiunto che presto si ritaglierà del tempo per parlare con tutti i suoi fan e spiegare per bene ciò che è accaduto. Nel frattempo, l’ex gieffino, tornato in possesso del suo telefono ha iniziato a seguire suidiversi Vipponi: George Ciupilan, Carolina Marconi, ...

