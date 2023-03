GF Vip 7, Antonella Fiordelisi sparisce dalla Casa: c’entra la lettera della madre? (Di sabato 18 marzo 2023) Sono momenti coincitanti quelli che si stanno vivendo nella Casa del Grande Fratello Vip. La lente di ingrandimento si è posata su Antonella Fiordelisi, la quale è entrata in crisi dopo l’ultimo televoto che ha proclamato Micol Incorvaia seconda finalista della settima edizione. Un crollo psicologico per la schermitrice che ha preoccupato sua madre, che ha deciso di scrivere una lettera a Pier Silvio Berlusconi. In queste ore, la gieffina è sparita dalla Casa e si ipotizza che possa c’entrare proprio la richiesta del genitore. Grande Fratello Vip 7: la madre di Antonella scrive a Berlusconi Le condizioni di Antonella Fiordelisi nella Casa del Grande ... Leggi su anticipazionitv (Di sabato 18 marzo 2023) Sono momenti coincitanti quelli che si stanno vivendo nelladel Grande Fratello Vip. La lente di ingrandimento si è posata su, la quale è entrata in crisi dopo l’ultimo televoto che ha proclamato Micol Incorvaia seconda finalistasettima edizione. Un crollo psicologico per la schermitrice che ha preoccupato sua, che ha deciso di scrivere unaa Pier Silvio Berlusconi. In queste ore, la gieffina è sparitae si ipotizza che possare proprio la richiesta del genitore. Grande Fratello Vip 7: ladiscrive a Berlusconi Le condizioni dinelladel Grande ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GrandeFratello : Il pubblico ha emesso il suo verdetto... i primi VIP a salvarsi sono: Antonella e Luca Onestini! #GFVIP - Vip___era : RT @surgelatu: Antonella “pensa a daniele” Oriana: “tranquilla io penso a daniele, io non ti sto facendo un colpo basso col tuo ragazzo ch… - ANDE99281527 : @aichadelgiacc1o @MurgiaNicole93 Grande antonella fiordalisi. Non ce nenti la vera star del gf vip.?? - CanuPier : È inutile, non ci fate vedere la discussione tra Oriana e Antonella, e dunque ci fate vedere la piscina in mutismo… - thoughtful_30 : RT @ADelleNotizie: GF VIP 7 Daniele: “Regole uguali per tutti”, cosa intendeva #oriele #micol #drojette #amici22 #nikita #daniele #verissim… -