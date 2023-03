Getafe-Siviglia domenica 19 marzo 2023 ore 18 | 30 | formazioni | quote | pronostici Andalusi di scena al Coliseum

Leggi su infobetting

(Di sabato 18 marzo 2023) Come nella notte di Eindhoven, ilcoglie un’altra sconfitta esterna in Europa dal sapore dolce: l’1-0 patito in Turchia contro il Fenerbahce, infatti, è sufficiente per accedere ai quarti di Europa League. Ci sarà tempo e modo di pensare al prosieguo di questa manifestazione; al momento, i Sevillistas devono focalizzarsi nuovamente sul campionato, dato InfoBetting: Scommesse Sportive e