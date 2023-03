Genoa | Puscas si ferma nel riscaldamento | niente Brescia

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... LPincia : RT @buoncalcio: #BresciaGenoa, Puscas si ferma nel riscaldamento: al suo posto Salcedo - buoncalcio : #BresciaGenoa, Puscas si ferma nel riscaldamento: al suo posto Salcedo - GenoaNews1893 : RT @charliemchouse: Genoa, problema ad un ginocchio per Puscas, sarà un attacco leggero - charliemchouse : Genoa, problema ad un ginocchio per Puscas, sarà un attacco leggero - Grifoman1 : RT @buoncalcio: Nazionali #Genoa, Dragusin e Puscas convocati dalla Romania -

(4 - 3 - 3): Martinez; Dragusin, Bani, Vogliamo, Sabelli; Badelj, Strootman, Jagiello; Haps,, Gudmundsson.(3 - 5 - 2): Martinez; Bani, Vogliacco, Dragusin; Sabelli, Sturaro, Badelj, Strootman, Haps; Albert,. Allenatore: Gilardino. I PRECEDENTI Vittorie Brescia: 18 (ultima 3 - 1 nel ...Domani ilsarà di scena al 'Rigamonti' contro un Brescia che lotta per non retrocedere: è all'... In attacco il duo Gudmundsson eche tenteranno di dare molti dispiacere alla coppia ...

Brescia-Genoa, le formazioni ufficiali: Puscas guida l'attacco di Gilardino TUTTO mercato WEB

BRESCIA (4-3-3): Andrenacci; Jallow, Papetti, Adorni, Huard; Bisoli, Van der Looi, Ndoj; Galazzi, Rodriguez, Ayé. GENOA (4-3-3): Martinez; Dragusin, Bani, Vogliamo ...Per quanto riguarda il Genoa, la compagine allenata dal tecnico Alberto Gilardino, che punterà su Puscas dal 1' si presenta invece a questo importante match in casa del Brescia sull’onda ...