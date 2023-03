GCW | Masha Slamovich batte Nick Gage | è la prima campionessa mondiale della federazione

(Di sabato 18 marzo 2023) Ieri a New York City , è andato in scena “GCW Eye For An Eye“; Main Eventserata, il match per il GCW World Title fra. Russian Dymanite Champion Alla fine di un durissimo scontro, l’atleta di IMPACT ha sconfitto, mettendo fine al terzo regno die diventando lanella storiaè la terza lottatrice a vincere un titolo in GCW:di lei, aveva conquistato una cintura l’attuale GCW Ultraviolent Champion Rina Yamashita lo scorso Agosto e Allie Katch, assieme ad EFFY, aveva conquistato i GCW Tag Team Title lo scorso Aprile. And NEW ...

Game Changer Wrestling held its GCW Eye For An Eye event on March 17 from the Melrose Ballroom in New York, NY. The event aired on FITE TV. Fans can keep up with the promotion by clicking here. Full ...