Gb: maxi sciopero a Pasqua nello scalo di Heathrow (Di sabato 18 marzo 2023) Il sindacato del personale addetto alla sicurezza del terminale numero cinque dell'aeroporto londinese di Heathrow, quello della British Airways, ha indetto uno sciopero di 10 giorni - a partire dal ... Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 18 marzo 2023) Il sindacato del personale addetto alla sicurezza del terminale numero cinque dell'aeroporto londinese di, quello della British Airways, ha indetto unodi 10 giorni - a partire dal ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... DisAllineato2 : RT @elivito: Noi abbiamo Landini che abbraccia D., in #Francia è #sciopero: 'L'obiettivo dei sindacati è paralizzare il paese : fermi tutti… - Gunpowe39275800 : No alla riforma delle pensioni: maxi sciopero blocca la Francia - ivatroubles : RT @dantegiumanini: Da noi sfilano solo per la squadra di calcio del cuore E 30 anni fa tolsero la scala mobile Poi però hanno dato il re… - fabiocarusoCT : RT @ElioLannutti: No alla riforma delle pensioni: maxi sciopero blocca la Francia. Se anche il popolo italiano comincia a reagire, contro l… - zazagab2 : RT @dantegiumanini: Da noi sfilano solo per la squadra di calcio del cuore E 30 anni fa tolsero la scala mobile Poi però hanno dato il re… -