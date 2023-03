Gasperini: “Se l’unico obiettivo è la Champions, io mi metto da parte” (Di sabato 18 marzo 2023) Bergamo. Un successo di rimonta, arrivato lottando con le unghie e con i denti, ribaltando lo svantaggio iniziale all’intervallo. “Fondamentale vincere perché qualcuno si sarebbe potuto demoralizzare, abbiamo cercato di scongiurare questo rischio. Nel secondo tempo abbiamo concretizzato di più, sono molto soddisfatto di tutti i novanta minuti”: Gian Piero Gasperini commenta così in conferenza stampa il 2-1 ottenuto contro l’Empoli al Gewiss Stadium. “A me non piace perché nel secondo tempo si gioca troppo coi cambi, però ne abbiamo cinque, ed avendoli li utilizzo. C’era poco da cambiare perché la squadra stava facendo un’ottima partita. Pasalic, Muriel e Zapata si scambiano tanto, gli altri ci danno un’energia fantastica: da oggi siamo un po’ più forti. I colombiani li ho visti molto bene, altrimenti non li avrei lasciati in campo così tanto”. “Non c’è stato bisogno di ... Leggi su bergamonews (Di sabato 18 marzo 2023) Bergamo. Un successo di rimonta, arrivato lottando con le unghie e con i denti, ribaltando lo svantaggio iniziale all’intervallo. “Fondamentale vincere perché qualcuno si sarebbe potuto demoralizzare, abbiamo cercato di scongiurare questo rischio. Nel secondo tempo abbiamo concretizzato di più, sono molto soddisfatto di tutti i novanta minuti”: Gian Pierocommenta così in conferenza stampa il 2-1 ottenuto contro l’Empoli al Gewiss Stadium. “A me non piace perché nel secondo tempo si gioca troppo coi cambi, però ne abbiamo cinque, ed avendoli li utilizzo. C’era poco da cambiare perché la squadra stava facendo un’ottima partita. Pasalic, Muriel e Zapata si scambiano tanto, gli altri ci danno un’energia fantastica: da oggi siamo un po’ più forti. I colombiani li ho visti molto bene, altrimenti non li avrei lasciati in campo così tanto”. “Non c’è stato bisogno di ...

