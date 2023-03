Gaia Tortora: «Sarebbero bastate 48 ore per capire che le accuse contro papà erano false» (Di sabato 18 marzo 2023) Il Corriere della Sera, con Fiorenza Sarzanini, intervista Gaia Tortora figlia di Enzo Tortora. Gaia Tortora, giornalista, ha scritto il libro «Testa alta, e avanti» in cui ricorda come cambiò la vita sua e della sua famiglia quando arrestarono il padre – allora famosissimo personaggio televisivo – vittima di un clamoroso errore giudiziario. «Ironico ma tagliente, riservato, mai mondano, fumantino. E poi dolce, comprensivo, attento. Ma questo era prima. Il dopo era uguale tranne che negli occhi. Ecco, gli occhi poi sono diventati diversi». C’è un prima e un dopo nella vita di Gaia Tortora. Il dopo comincia un giorno che non potrà mai dimenticare: 17 giugno 1983. Quel giorno suo padre viene arrestato con l’accusa di traffico di stupefacenti per la Nuova Camorra ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 18 marzo 2023) Il Corriere della Sera, con Fiorenza Sarzanini, intervistafiglia di Enzo, giornalista, ha scritto il libro «Testa alta, e avanti» in cui ricorda come cambiò la vita sua e della sua famiglia quando arrestarono il padre – allora famosissimo personaggio televisivo – vittima di un clamoroso errore giudiziario. «Ironico ma tagliente, riservato, mai mondano, fumantino. E poi dolce, comprensivo, attento. Ma questo era prima. Il dopo era uguale tranne che negli occhi. Ecco, gli occhi poi sono diventati diversi». C’è un prima e un dopo nella vita di. Il dopo comincia un giorno che non potrà mai dimenticare: 17 giugno 1983. Quel giorno suo padre viene arrestato con l’accusa di traffico di stupefacenti per la Nuova Camorra ...

