Gaia Tortora e il calvario del padre Enzo | «Nessuno ha voluto vedere la sua innocenza»

«Era chiaro fin dall'inizio che l'inchiesta fosse piena di incongruenze. Ma Nessuno ha voluto vedere. Nessuno si è mai posto domande. E allora chiedo adesso: come mai soltanto Vittorio Feltri si prese la briga di leggere gli atti?». Gaia Tortora, figlia di Enzo, in un'intervista al Corriere della Sera oggi torna a parlare del calvario del padre Enzo. Nel giugno del 1983 fu arrestato perché ingiustamente accusato di traffico di droga. «Perché solo Feltri scrisse che forse la realtà non era come la stavano raccontando?», si chiede oggi la giornalista. Nel colloquio con Fiorenza Sarzanini Tortora dice anche che per lei Piero Angela fu un secondo padre. E che bastavano 48 ore per capire ...

