Gabriella Barbieri muore sotto gli occhi del marito scivolando per 70 metri in montagna (Di sabato 18 marzo 2023) Gabriella Barbieri , originaria di Darfo Boario Terme e residente a Monasterolo del Castello , ha perso la vita in montagna, dove amava trascorrere il suo tempo libero. La donna, proprietaria del ristorante... Leggi su feedpress.me (Di sabato 18 marzo 2023), originaria di Darfo Boario Terme e residente a Monasterolo del Castello , ha perso la vita in, dove amava trascorrere il suo tempo libero. La donna, proprietaria del ristorante...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... infoitinterno : Dramma in montagna, cade per 70 metri in un canalone sotto gli occhi del marito e muore: addio alla 53enne Gabriell… - infoitinterno : Gabriella Barbieri muore sotto gli occhi del marito scivolando per 70 metri in montagna - infoitinterno : Gabriella Barbieri l'escursionista di 53 morta sotto gli occhi del marito scivolando per 70 metri mentre camminava… - LuciaLandoni : Addio a Gabriella Barbieri. Su @rep_milano - TeleBoario : Scivola sul Pizzo Redorta e muore sotto gli occhi del marito. Gabriella Barbieri, 53enne di Darfo era sposata a Mon… -