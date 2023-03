Vai agli ultimi Twett sull'argomento... globalistIT : - Pilipo83 : RT @Cartabiancarai3: #Furfaro: 'Siamo tutti d’accordo che il tema è europeo ma non possiamo dire di bloccare le partenze. Questo è ipocrita… - cesarebrogi1 : RT @Cartabiancarai3: #Furfaro: 'Siamo tutti d’accordo che il tema è europeo ma non possiamo dire di bloccare le partenze. Questo è ipocrita… - LuciaDiMartin18 : RT @Cartabiancarai3: #Furfaro: 'Siamo tutti d’accordo che il tema è europeo ma non possiamo dire di bloccare le partenze. Questo è ipocrita… - marcofurfaro : RT @Cartabiancarai3: #Furfaro: 'Siamo tutti d’accordo che il tema è europeo ma non possiamo dire di bloccare le partenze. Questo è ipocrita… -

E oggi - lo vediamo nella sintonia ritrovata con le piazze -essere uniti non per ... Così Marco, deputato del Partito Democratico , intervenendo all'assemblea regionale toscana che ha ...Così Marco, deputato del Partito Democratico, intervenendo all'assemblea regionale toscana ... E oggi - lo vediamo nella sintonia ritrovata con le piazze -essere uniti non per ...Chiara Braga per la delega all'Ambiente, Marcoper il coordinamento della segreteria ... Ma sull'Ucraina è ambigua: "continuare a sostenere in modo pieno il popolo ucraino che ha ...

Furfaro (Pd): “Dobbiamo restare uniti per non deludere le speranze” Globalist.it

E oggi – lo vediamo nella sintonia ritrovata con le piazze – dobbiamo essere uniti non per salvaguardare noi, ma per avere cura di questa nuova speranza e non deluderla. Unità e cambiamento vale per ...Così Marco Furfaro, deputato del Partito Democratico ... E oggi – lo vediamo nella sintonia ritrovata con le piazze – dobbiamo essere uniti non per salvaguardare noi, ma per avere cura di questa nuova ...