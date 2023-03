Furfaro (Pd): 'Dobbiamo restare uniti per non deludere le speranze' (Di sabato 18 marzo 2023) Un Pd che dopo le primarie ha trovato nuova linfa ma che è chiamato all'unità tra le diverse componenti, vista la conflittualità interna che in precedenza ha segnato non pochi guasti. 'Alle politiche ... Leggi su globalist (Di sabato 18 marzo 2023) Un Pd che dopo le primarie ha trovato nuova linfa ma che è chiamato all'unità tra le diverse componenti, vista la conflittualità interna che in precedenza ha segnato non pochi guasti. 'Alle politiche ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... globalistIT : - Pilipo83 : RT @Cartabiancarai3: #Furfaro: 'Siamo tutti d’accordo che il tema è europeo ma non possiamo dire di bloccare le partenze. Questo è ipocrita… - cesarebrogi1 : RT @Cartabiancarai3: #Furfaro: 'Siamo tutti d’accordo che il tema è europeo ma non possiamo dire di bloccare le partenze. Questo è ipocrita… - LuciaDiMartin18 : RT @Cartabiancarai3: #Furfaro: 'Siamo tutti d’accordo che il tema è europeo ma non possiamo dire di bloccare le partenze. Questo è ipocrita… - marcofurfaro : RT @Cartabiancarai3: #Furfaro: 'Siamo tutti d’accordo che il tema è europeo ma non possiamo dire di bloccare le partenze. Questo è ipocrita… -