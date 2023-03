Funerali segreti per Concutelli | anticipati per motivi di ordine pubblico 

Leggi su agi

(Di sabato 18 marzo 2023) AGI - Alle 7 di questa mattina, in forma strettamente privata, sono stati celebrati, a Roma, idi Pierluigi, il terrorista nero - condannato all'ergastolo per l'omicidio del giudice Vittorio Occorsio - morto due tre giorni fa. Le esequie, secondo quanto apprende l'AGI, sono state anticipate per ragioni dipubblico. La celebrazione è stata nella chiesa San Ponziano, nel quartiere romano Talenti. "A te che non hai mai tradito, a te che non hai mai rinnegato. Onore Comandante", "Ciao Comandante" e "Onore Comandante". Questi alcuni dei manifesti appesi all'altezza del supermercato Carrefour a pochi passi dalla chiesa San Ponziano. Secondo quanto apprende l'AGI, tante le persone presenti tra cui alcuni tra gli storici capi dell'estrema destra romana. C'era anche Roberto Fiore, fondatore di Forza Nuova.