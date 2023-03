Frosinone – Cosenza 0-0

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... nicklasah : Frosinone - Cosenza Eu handicap 0-1 X 3.15 odds - CosenzaChannel : Viali: «Voglio un Cosenza che giochi senza paura anche in trasferta» - ismar_andrade : -- FUTEBOL LIVE BET-- Frosinone v Cosenza Frosinone para vencer Odd: 1,48 ____________________ Italian Serie B 10:00 - solocosenza : Primi 10' di gioco con il Frosinone che comprime il Cosenza nella sua metà campo ma non si segnalano azioni degne d… - WiAnselmo : RT @Mediagol: LIVE Frosinone-Cosenza, 30ª giornata Serie B: segui la diretta del match -

Fari puntati sul, impegnato alle 14 con ilin casa, mentre non può sbagliare il Genoa : i rossoblù sfideranno il Brescia ultimo a domicilio. In un turno pieno di testa - coda, ...Dopo la vittoria del Palermo contro il Modena, prosegue la 30esima giornata di Serie B. Sette gare alle 14: ilospita il, Genoa in trasferta a Brescia. Alle 16.15 Reggina - Cagliari. Chiude il turno Ternana - Bari, in programma domenica 19 ...Commenta per primo(4 - 3 - 3): Turati; Oyono, Lucioni, Szyminski, Cotali; Gelli, Boloca, Garritano; Baez, Moro, Caso(4 - 4 - 2): Micai; Martino, Vaisanen, Meroni, D'Orazio; Voca, Brescianini, D'Urso, ...

Dopo l'ottima prestazione del turno precedente in casa del Bari, questo pomeriggio il Frosinone torna a giocare davanti al pubblico amico per affrontare (fischio d'inizio alle ore 14) il Cosenza. Il ...Il Cosenza scende in campo in trasferta contro la capolista Frosinone. Mister Viali per la corsia di destra, al posto dello squalificato Rispoli, punta su Martino. Centrocampo ormai rodato con ...