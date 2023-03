“Frequentazioni di pregiudicati e liti” | bar di Treviglio chiuso per 10 giorni

Leggi su bergamonews

(Di sabato 18 marzo 2023). Lo Sweet Coffee di, noto bar del paese che si trova di fronte alla stazione, dovrà restareper dieci, dal 18 al 27 marzo. “Il provvedimento”, spiega il personale del Commissariato di Polizia di, “è frutto di una serie di accertamenti protratti nel tempo, che hanno evidenziato come il locale fosse abitualmente frequentato dae all’interno dello stesso, in più occasioni, si siano evidenziatetra avventori”. Da qui il provvedimento di disporre la chiusura per diecidel locale di via Vittorio Veneto, nel centro, scattato a partire dalla mezzanotte di sabato 18 marzo.