Frecciatina al vetriolo per Guendalina | l’attacco alla mamma di Antonella

(Di sabato 18 marzo 2023) La settima edizione del Grande Fratello Vip si sta differenziando dalle altre per la presenza di continue polemiche. Il polverone sollevato dsqualifica di Daniele Dal Moro ha riportato l’attenzione sullo stato fisico e psicologico dei concorrenti. Nelle ore passate, ladiFiordelisi ha chiesto a gran voce di agire contro le parole pronunciate da Orietta Berti nei confronti della figlia.Tavassi, come sempre, non ha perso occasione per dare la sua opinione. Potrebbe interessarti: Grande Fratello Vip 7, ecco come e dove vedere la replica dell’ultima puntata GF Vip 7,Tavassi attacca ladiFiordelisi: “Il bullo, eh?”Tavassi ha sempre criticato...