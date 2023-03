Frans Timmermans | vicepresidente della Commissione Europea | “Su auto e case green deve prevalere il dialogo”

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... cuneo24 : A Pollenzo inaugurato il nuovo Anno accademico con Frans Timmermans #cuneo - GiannettiMarco : RT @Open_gol: Frans Timmermans, vicepresidente della Commissione: la proposta degli e-fuel può cambiare tutto - Open_gol : Frans Timmermans, vicepresidente della Commissione: la proposta degli e-fuel può cambiare tutto - TuttoQuaNews : RT @LaStampa: Frans Timmermans: “Pronti al dialogo su case e motori, ma parliamo di fatti e non di miti” - LaStampa : Frans Timmermans: “Pronti al dialogo su case e motori, ma parliamo di fatti e non di miti” -

I l vicepresidente della Commissione europearisponde così in un'intervista a La Repubblica. 'L'Europa lascia all'industria la scelta della tecnologia. Non siamo noi che diciamo che ...... l'evento della Commissione Europea sulle politiche urbane che si è tenuto quest'anno alle Ogr di Torino, il vicedirettore della Stampa Marco Zatterin ha intervistato, vicepresidente ...Per troppo tempo in Europa abbiamo pensato che il mercato avrebbe risolto tutto', ha spiegato martedì il vicepresidente della Commissione. 'Ora capiamo che le scelte strategiche ...

Frans Timmermans: “Pronti al dialogo su case e motori, ma parliamo di fatti e non di miti” La Stampa

In un’intervista al quotidiano La Repubblica, il vicepresidente della Commissione Europea Frans Timmermans, in Italia per un evento, ha dichiarato che “l’Europa lascia all’industria la scelta della ...L’importante è che siano a zero emissioni». Il vicepresidente della Commissione europea Frans Timmermans risponde così in un'intervista a La Repubblica. "L'Europa lascia all'industria la scelta della ...